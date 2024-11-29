закрыть
29 ноября 2024, пятница, 15:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На филфаке БГУ хотят открыть специальность «писатель»

  • 29.11.2024, 15:07
На филфаке БГУ хотят открыть специальность «писатель»

Кроме того, там будут готовить «цифровых филологов».

Декан филологического факультета БГУ Сергей Важник рассказал о «перспективных специальностях».

Так, по мнению Важника, филфак может начать подготовку писателей, поскольку факультет известен выпускниками, которые нашли себя в литературе, пишет «СБ».

«Очень надеюсь, что традиции сохранятся. В этом плане показательна деятельность бывшего декана филологического факультета профессора Олега Антоновича Лойко, который «поставил на крыло» не одно поколение талантливых белорусских писателей и поэтов.

Не случайно сам поэт не раз повторял: «Беларусь — родина поэтов». Филология — не просто наука или профессия. Это особый тип мышления. Подумываем даже в перспективе открыть специальность «писатель», — отметил декан.

Кроме того, на филфаке собираются готовить специалистов на стыке филологии и IT.

«Через год-два должна появиться «цифровая филология». Будем готовить специалистов, которые займутся созданием языковых корпусов и электронных образовательных ресурсов», — рассказал Важник.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Азаренок с фальшивым долларом
Азаренок с фальшивым долларом Ирина Халип
Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин