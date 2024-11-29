Сырский съездил на Донбасс и принял ряд решений по «горячим» направлениям 29.11.2024, 15:09

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Александр Сырский

Что известно.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский съездил на Покровское и Кураховское направления 29 ноября. Был принят ряд решений.

Об этом сообщает Telegram Главкома ВСУ.

«Работал в частях и подразделениях в Донецкой области, на Покровском и Кураховском направлениях. Главная цель - лично пообщаться с командирами, которые непосредственно ведут бой, решить проблемные вопросы и оказать всестороннюю помощь», - рассказал он.

По результатам работы, как отметил Сырский, были приняты все необходимые решения по усилению подразделений резервами, дополнительными боеприпасами, вооружением и военной техникой.

«Мы продолжаем сдерживать врага и наносить ему тяжелые потери в живой силе и технике. Благодарен нашим воинам за стойкость и храбрость в борьбе с российским агрессором», - добавил генерал.

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