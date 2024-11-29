В Беларуси за «агентурную деятельность» осудили 19 иностранцев 1 29.11.2024, 15:20

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Это минимальная цифра с 2022 года.

началом полномасштабной войны России против Украины в Беларуси участилось преследование иностранцев за «агентурную деятельность» (ст. 3581 Уголовного кодекса), сообщает правозащитный центр «Весна».

По данным правозащитников, «агентурная деятельность» инкриминирована гражданам Украины, Литвы, Латвии, Польши, Японии, Германии.

Всего по этой статье осуждено не менее 19 человек, в совокупности с другими обвинениями им назначено в общей сложности 135 лет заключения.

По словам юриста «Весны» Павла Сапелко, «агентурная деятельность — это неопределенно широкий круг действий, который определяется, как сотрудничество с неопределенно широким кругом иностранных или международных субъектов», к такой деятельности может быть отнесена передача несекретных данных «в целях нанесения ущерба национальной безопасности Беларуси».

При этом, отметил правозащитник, «если подобные данные составляют государственные секреты, то действия будут квалифицироваться, как шпионаж».

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