Россиянам перед Новым годом резко повысят цены на майонез 8 29.11.2024, 15:23

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«Оливье» станет «золотым».

Один из крупнейших российских производителей майонеза «Эссен Продакшн АГ» дважды за последние месяцы уведомил ретейлеров о повышении цен на свою продукцию. Ожидается, что рост цен затронет и продукцию других компаний, поскольку резко подорожал ключевой ингредиент — подсолнечное масло, пишет «Коммерсантъ».

АО «Эссен Продакшн АГ» уведомило ретейлеров о повышении с 15 декабря отпускных цен на 21 популярное наименование майонеза под брендами «Махеевъ» и «Добрая хозяйка» до 10%, на четыре позиции майонезных соусов — на 5–14,6%, а также на два вида томатной пасты — на 5-10%. Ранее, 15 ноября, компания также повышала цены, оба раза объяснив это ростом закупочных цен на ингредиенты.

Собеседник издания, работающий на розничном рынке, полагает, что за «Эссеном» последуют другие крупные производители, но эти повышения произойдут в январе, поскольку перед новогодними праздниками производителям важно обеспечить объем продаж.

Другой источник «Коммерсанта» отмечает, что основным ингредиентом майонеза является подсолнечное масло: жировая фаза в классическом продукте составляет 50%. Производители используют рафинированное масло, стоимость которого в среднем на 10% выше стоимости сырого, уточняет источник на рынке.

По словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, по итогам прошлой недели стоимость сырого подсолнечного масла на внутреннем рынке составила 103,85 тыс. рублей за тонну. За неделю цена увеличилась на 0,83%, а в годовом выражении — на 40,3%. Сизов утверждает, что внутренние цены достигли своего потолка и не будут значительно расти.

При этом бизнесу нужно время, чтобы адаптироваться к изменениям, и положение «Эссен» может быть сложнее, чем у других компаний, поскольку это крупный игрок, у которого нет собственного производства, отмечает источник «Коммерсанта». Сизов также поясняет, что на производителей майонеза влияет общее увеличение расходов на упаковку, краску и другие компоненты.

Согласно оценке «Русагро» за 2023 год, 86% российского рынка майонеза делят пять крупных производителей. В прошлом году доля самой группы составила 38%, у компании «Эссен» — 19%, у «Эфко» — 17%, у «Нэфис» — 9%, а у «Янта» — 3%. Рост цен на майонез, который наблюдается в настоящее время, начался после снижения цен на 3% в прошлом году. Как показала отчетность компании «Русагро», эта динамика была вызвана промоакциями производителей.

По данным «Нильсен», с ноября 2023 года по конец октября 2024 года продажи майонеза в натуральном выражении уменьшились на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в денежном выражении — на 1,4%. Часть спроса могла переориентироваться на сегмент столовых соусов, который показал рост на 3,9% в объемах и 12,4% в денежном выражении. На данный момент повышение цен со стороны производителей не оказало значительного воздействия на розничный рынок. Согласно «Руспродсоюзу», средняя цена майонеза в России составляет 290,8 руб. за 1 кг, что на 5% выше, чем год назад.

В то же время председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев уточнил, что доступность майонеза в целом остается высокой: в рознице минимальная цена пачки 200 мл составляет 25 руб. Это делает спрос на продукт малочувствительным к инфляции.

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