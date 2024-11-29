В Бресте продают «абсолютно круглый» дом 5 29.11.2024, 15:31

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В нем скруглены даже детали интерьера и мебель.

В Бресте в микрорайоне Южный продается частный дом с закругленным асимметричным фасадом и окнами-иллюминаторами. Весьма необычная архитектура подтянула за собой и интерьерные решения: внутри многие детали скруглены — даже столешница на кухне. «Зеркало» посмотрело, что из себя представляет эта недвижимость и какая на нее цена.

Двухэтажный дом с цоколем был построен в 2015 году. Его стены сделаны из цементно-стружечной плиты и железобетонных панелей, строение утеплено пенополистиролом, фасад оштукатурен. Кровля выполнена из металлочерепицы, в доме установлены окна ПВХ.

Общая площадь дома — почти 360 «квадратов», жилые помещения занимают почти 74 «квадрата», кухня-столовая — 40 «квадратов». Также есть вспомогательные помещения.

Высота потолков — 2,67 метра, они оборудованы разноплановым освещением. На полу уложены ламинат и плитка, стены оштукатурены, санузел облицован современной плиткой. Лестница между этажами подсвечена. Есть корпусная и встроенная мебель белого цвета.

Что касается коммуникаций, то недвижимость отапливается газовым котлом. Здесь есть централизованные водоснабжение и канализация.

Дом стоит на огороженном участке площадью 0,0918 га. На территории находятся «коробка» бани, зона барбекю, детская горка.

Жилье продают за 1 186 383 рубля или 330 000 долларов.

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