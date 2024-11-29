В Курской области ВСУ разбили российскую бронированную колонну 2 29.11.2024, 15:34

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ФОТА: СКРЫНШОТ ВІДЭА/АПЕРАТЫЎНАЕ КАМАНДАВАННЕ «ПІВНІЧ» НАЗЕМНЫХ ВОЙСКАЎ УСУ/TELEGRAM

Разгром противника показали на видео.

Как сообщили в Оперативном командовании «Північ» Сухопутных войск ВС Украины 29 ноября, на Курском направлении враг планировал осуществить быстрое выдвижение колонной к позициям 1-й отдельной танковой Северской бригады.

В российской колонне было шесть единиц бронированной техники. Однако вражеские планы потерпели крах.

«Благодаря взаимодействию бойцов роты ударных беспилотных авиационных комплексов Пегас 1 ОТБр и смежных подразделений продвижение противника остановлено», — говорится в комментарии к опубликованному видео.

По словам защитников, пять из шести боевых машин россиян уничтожены с помощью дистанционного минирования.

«За шестой охотятся Пегасы», — прокомментировали видео в ВСУ.

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