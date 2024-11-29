Назван смартфон с лучшей автономностью в 2024 году 4 29.11.2024, 15:39

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В экосистеме Android он – абсолютный рекордсмен.

Обозреватели технопортала GSMArena протестировали аккумулятор «флагмана нового поколения» iQOO 13, устроив ему ряд различных тестов. Оказалось, что это один из самых долгоиграющих смартфонов за всю историю тестов ресурса.

При активном использовании смартфон продержался 18 часов и 3 минуты. По этому параметру впереди только один девайс – актуальный iPhone 16 Plus с 18:49 часами. Таким образом, в экосистеме Android – это абсолютный рекорд.

В обзоре упоминается, что в режиме разговора iQOO 13 выдерживает 36 часов и 47 минут, при просмотре видео – 20 часов и 33 минуты, скроллинг соцсетей – 17 часов и 25 минут, в играх – 11 часов и 2 минуты. Достичь такой автономности удалось за счет увеличения емкости аккумулятора с 5000 до 6000 мАч и высокой энергоэффективности чипа Snapdragon 8 Elite.

Что касается зарядки, то для достижения 100% нужно всего 32 минуты. Для сравнения, полная зарядка iPhone 16 Plus занимает полтора часа.

Напомним, iQOO 13 вышел с 6,82-дюймовым дисплеем OLED BOE с частотой 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Смартфон работает на Snapdragon 8 Elite (Gen 4): отмечается более стабильный фреймрейт и меньший нагрев в играх в сравнении с iPhone 16 Pro Max.

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