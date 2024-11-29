ВСУ получат самую популярную бронированную технику как в армии США 1 29.11.2024, 15:50

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Фото: Wikipedia | Экскаватор JCB HMEE во время войны в Ираке

Стали известны детали.

Украинские военные получат современные армейские экскаваторы, которые используются лучшими армиями мира. Экскаваторы JCB HMEE (High Mobility Engineer Excavator) хорошо зарекомендовали себя во время тяжелых условий и даже спасали военным жизнь. Как сообщает Министерство обороны Украины, ведомство кодифицировало и позволило к использованию в ВСУ эти уникальные военные машины.

«Экскаваторы JCB HMEE хорошо себя зарекомендовали при выполнении специальных работ в сложных условиях и стоят на вооружении многих передовых армий мира», — отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Такими экскаваторами пользовались американские военные во время войны в Ираке. Они были специально разработаны для нужд армии. В 2009 году сообщалось, что новенький JCB HMEE даже спас жизнь солдату. Сильный взрыв повредил машину, но тот спрятался за ней и дождался эвакуации.

«Я чрезвычайно доволен защитой от взрывов, которую обеспечивает HMEE; она спасла жизнь моему солдату», — говорил тогда капитан Эндрю Макса, командир роты В, 9-го инженерного батальона.

JCB HMEE производят на заводе в Саванне, США. Во время войны в Ираке американские солдаты использовали около 70 таких бронированных машин.

Что известно об армейских экскаваторах JCB HMEE

Экскаватор JCB HMEE весит около 16 тонн. Развивает скорость до 100 км/ч, обеспечивает полную защиту экипажа, совместим со стандартами STANAG по защите от поражений.

Высокомобильный инженерный экскаватор, или HMEE, является первым строительным оборудованием, изготовленным с учетом агрессивной среды. Его дополнительные компоненты брони, шины Run-Flat и защита кабины от опрокидывания предназначены для защиты солдат.

Его системы полного привода, управления всеми четырьмя колесами, блокировки дифференциалов обеспечивают высокую производительность на бездорожье. Специально усиленные для военных нужд подвеска и тормоза обеспечивают контролируемую и безопасную работу.

Кабина бронеэкскаватора эргономично разработана для максимальной производительности оператора и оборудована кондиционером.

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