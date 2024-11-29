В Минске автомобили вдруг стали ездить по встречной? 3 29.11.2024, 15:54

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Видео из микрорайона Уручье.

На сайте Onlíner вышла статья об одной из самых нелепых ошибок водителя — езде по встречной. Не намеренной, а случайной. И вот как раз читатели прислали нам свежие видео по теме.

«Видео снято в Уручье, на улице Курсанта Гвишиани», — сообщил Александр, который поделился записью. Дорога в том месте имеет разделительную полосу с ограждением. То есть если ошибиться направлением движения, то вернуться на «свою» сторону будет сложновато.

Подъезжая к одному из светофоров, Александр вдруг увидел машину, двигавшуюся навстречу потоку. Причем даже не в какой-то конкретной полосе, а просто по центру проезжей части. Уверенности водителя можно только позавидовать. Из-за нее же возникают сомнения в случайности маневра.

А вот еще одна схожая ситуация (тоже в Уручье). «Выезд с Острошицкой на проспект Независимости, — уточнил автор ролика. — Дата и время верные». В этом случае кажется, что водитель просто ошибся и съехал не туда.

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