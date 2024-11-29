Поляки поддерживают увеличение расходов на оборону страны
- 29.11.2024, 16:23
«За» выступают 72,9%.
Большинство поляков согласны с увеличением расходов на развитие армии.
Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS для газеты Rzeczpospolita.
Так, 72,9% опрошенных выступают за увеличение расходов на оборону Польши, только 18,2% – против, а 9% не имеют мнения по этому поводу.
Rzeczpospolita отмечает, что общественная поддержка увеличения расходов на оборону в стране является стабильной: в апреле 2022 года аж 76,7 процента респондентов одобряли эти меры.
«Только 12,1% имели противоположное мнение, и примерно столько же респондентов (11,3%) не имели мнения. Таким образом, можно увидеть, что за 31 месяц лишь незначительно (на 3,8 пункта) уменьшилось количество тех, кто одобряет увеличение расходов на вооружение», – объясняет газета.
Издание отмечает, что расходы на национальную оборону постепенно растут с начала агрессии России против Украины, то есть уже почти три года.