Поляки поддерживают увеличение расходов на оборону страны 29.11.2024, 16:23

«За» выступают 72,9%.

Большинство поляков согласны с увеличением расходов на развитие армии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS для газеты Rzeczpospolita.

Так, 72,9% опрошенных выступают за увеличение расходов на оборону Польши, только 18,2% – против, а 9% не имеют мнения по этому поводу.

Rzeczpospolita отмечает, что общественная поддержка увеличения расходов на оборону в стране является стабильной: в апреле 2022 года аж 76,7 процента респондентов одобряли эти меры.

«Только 12,1% имели противоположное мнение, и примерно столько же респондентов (11,3%) не имели мнения. Таким образом, можно увидеть, что за 31 месяц лишь незначительно (на 3,8 пункта) уменьшилось количество тех, кто одобряет увеличение расходов на вооружение», – объясняет газета.

Издание отмечает, что расходы на национальную оборону постепенно растут с начала агрессии России против Украины, то есть уже почти три года.

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