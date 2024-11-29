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Сотни тысяч белорусов живут на сумму в $121 и меньше

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  • 29.11.2024, 16:32
  • 1,044
Сотни тысяч белорусов живут на сумму в $121 и меньше
иллюстративное фото

Это признали даже власти.

В статистическом ведомстве рассказали об уровне жизни белорусов в третьем квартале года. Из этих данных следует, что 3,5% жителей Беларуси живут на сумму ниже бюджета прожиточного минимума. Сейчас это 437,8 рубля.

Отметим, что официальные цифры в Беларуси зачастую приукрашиваются. Масштаб проблемы может быть гораздо больше.

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