Сотни тысяч белорусов живут на сумму в $121 и меньше 2 29.11.2024, 16:32

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иллюстративное фото

Это признали даже власти.

В статистическом ведомстве рассказали об уровне жизни белорусов в третьем квартале года. Из этих данных следует, что 3,5% жителей Беларуси живут на сумму ниже бюджета прожиточного минимума. Сейчас это 437,8 рубля.

Отметим, что официальные цифры в Беларуси зачастую приукрашиваются. Масштаб проблемы может быть гораздо больше.

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