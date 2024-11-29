Российские и китайские пассажиры роскошного лайнера объявили голодовку 1 29.11.2024, 16:34

2,118

Корабль сломался по дороге в Антарктиду.

Круизный лайнер SH Diana компании Swan Hellenic сломался по пути в Антарктиду. Круиз пришлось сократить, и теперь часть пассажиров, мечтавших увидеть континент, объявили голодовку на борту.

Судно, которое спустили на воду год назад, отправилось в 20-дневный круиз из Кейптауна 13 ноября. Кульминацией круиза должно было стать двухдневное посещение Антарктиды, пишет The Times.

Однако по пути у лайнера возникли проблемы с одним из электродвигателей. Команда решила отказаться от участка круиза в Антарктиде и направило судно в конечную точку — порт Ушуайя в Аргентине. Судно следует туда с минимальной скоростью.

На борту находятся 170 пассажиров, многие заплатили за билеты 9-12 тысяч евро. Компания предложила вернуть 50% суммы либо скидку в 65% на следующий круиз, а также бесплатные экскурсии по Ушуайе, однако это устроило не всех.

Пассажиры из России и Китая объявили голодовку и потребовали вернуть им полную стоимость круиза.

«Для большинства из нас это первый визит в Антарктиду, а для многих — потенциально последняя возможность. Некоторые гости — пожилые люди, инвалиды. Для многих из нас посещение Антарктиды — это один из пунктов в списке желаний на всю жизнь», — говорят пассажиры.

Одна из россиянок, которая объявила голодовку, рассказала, что копила на круиз восемь лет и отдала за него все сбережения.

При этом в компании голодовку называют контрпродуктивной. Представители Swan Hellenic сообщают, что и так предложили пассажирам большую компенсацию, чем положено по закону. По их словам, многие уже приняли предложение компании и забронировали следующий круиз со скидкой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com