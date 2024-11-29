Производитель обуви «Марко» будет выпускать виски

Производитель обуви «Марко» будет выпускать виски1
- 29.11.2024, 16:41
Алкогольный напиток хотят продавать в Китай.
У холдинга «Марко» появился новый проект, не связанный с основной деятельностью. Об этом сообщает издание «Віцьбічы».
В Витебске, на базе пивоварни «Двинский бровар», принадлежащей владельцам обувного холдинга, открыли производство белого виски. Этот проект может войти в инициативу «Один район — один проект», заявил учредитель компании Николай Мартынов.
Виски будет называться «Bortnik 24». Новую продукцию, а также пиво уже продвигают в Китае.