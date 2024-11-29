закрыть
29 ноября 2024, пятница, 17:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Производитель обуви «Марко» будет выпускать виски

1
  • 29.11.2024, 16:41
Производитель обуви «Марко» будет выпускать виски

Алкогольный напиток хотят продавать в Китай.

У холдинга «Марко» появился новый проект, не связанный с основной деятельностью. Об этом сообщает издание «Віцьбічы».

В Витебске, на базе пивоварни «Двинский бровар», принадлежащей владельцам обувного холдинга, открыли производство белого виски. Этот проект может войти в инициативу «Один район — один проект», заявил учредитель компании Николай Мартынов.

Виски будет называться «Bortnik 24». Новую продукцию, а также пиво уже продвигают в Китае.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Азаренок с фальшивым долларом
Азаренок с фальшивым долларом Ирина Халип
Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин