Производитель обуви «Марко» будет выпускать виски 1 29.11.2024, 16:41

Алкогольный напиток хотят продавать в Китай.

У холдинга «Марко» появился новый проект, не связанный с основной деятельностью. Об этом сообщает издание «Віцьбічы».

В Витебске, на базе пивоварни «Двинский бровар», принадлежащей владельцам обувного холдинга, открыли производство белого виски. Этот проект может войти в инициативу «Один район — один проект», заявил учредитель компании Николай Мартынов.

Виски будет называться «Bortnik 24». Новую продукцию, а также пиво уже продвигают в Китае.

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