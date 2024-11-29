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Ученые нашли генетическую связь между чувством ритма и языком

  • 29.11.2024, 16:59
Ученые нашли генетическую связь между чувством ритма и языком

Cпособности людей к музыке и речи могли развиваться параллельно.

Новое исследование показало, что чувство ритма и владение языком имеют общую генетическую основу. Оно подтверждает, что способности людей к музыке и речи могли развиваться параллельно, пишет «Нож».

Ученые из Нидерландов и США проанализировали данные более миллиона человек. Они показали в том числе, что у людей с хорошим чувством ритма чаще встречались лучшие оценки по иностранным языкам.

Исследователи выяснили, что ритм и язык имеют общую нейронную основу, а их развитие поддерживалось клетками мозга, которые укрепляют связи между различными областями.

Ученые также обнаружили связь между нарушениями чувства ритма и дислексией. Гены, связанные с проблемами восприятия ритма, пересекаются с теми, что отвечают за сложности в чтении и письме.

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