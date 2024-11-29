Российский депутат, осужденный за антивоенные заявления, заставил судью выбежать из зала 11 29.11.2024, 17:11

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Алексей Горинов

Он выступил с покаянием перед украинцами.

Во время выступления бывшего российского муниципального депутата Алексея Горинова, обвиняемого в «оправдании терроризма», суд прервал его и объявил перерыв.

После того как суд удалился с заседания, Алексей Горинов продолжил читать последнее слово, сообщает «Медуза».

Вот небольшой отрывок из этого текста: «Я принадлежу к уходящему поколению людей, родители которых участвовали во II мировой войне или пережили ее со всеми тяготами. Уже ушедшее поколение завещало нам всеми силами беречь мир, как самое ценное, что есть на Земле для всех ее жителей. А мы пренебрегли его заветами и обесценили нашу память об этих людях и жертвах той войны.

Моя вина состоит в том, что я, как гражданин своей страны, допустил эту войну, не смог ее остановить. И прошу отметить это в приговоре. Но я хотел бы, чтобы мою вину и ответственность разделили со мной также и организаторы, участники, сторонники войны, а также преследователи тех, кто выступает за мир.

Продолжаю жить с надеждой, что так когда-нибудь и будет. А пока прошу жителей Украины и моих сограждан, постравших от войны, простить меня», — сказал он.

В результате Алексея Горинова приговорили к 3 годам колонии строгого режима по второму уголовному делу об «оправдании терроризма».

По совокупности двух приговоров окончательный срок заключения составит 5 лет строгого режима. Ранее Горинова уже осудили на 7 лет за «фейки о ВС РФ".

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