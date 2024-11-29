В Минобороны Грузии выступили за движение в ЕС

В Минобороны Грузии выступили за движение в ЕС5
- 29.11.2024, 17:25
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И поддержали протестующих.
Сотрудники Министерства обороны Грузии опубликовали заявление, в котором отметили, что считают важным сотрудничество страны с европейскими и евроатлантическими структурами.
Об этом сообщает издание «Эхо Кавказа» в пятницу, 29 ноября.
В частности, 41 работник грузинского ведомства заявил, что остается верным обязательствам, установленным статьей 78 Конституции страны.
«Именно европейская и евроатлантическая интеграция является безальтернативным путем дальнейшего укрепления безопасности страны и укрепления ее суверенитета, а также основным приоритетом внешней и безопасности политики, что закреплено как Конституцией Грузии, так и всеми концептуальными документами на национальном и ведомственном уровнях», — сказано в их заявлении.
Ранее сообщалось, что 91 сотрудник МИД Грузии подписал заявление, в котором выражается протест против решения правительства приостановить переговоры с Евросоюзом до 2028 года.