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В Минобороны Грузии выступили за движение в ЕС

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  • 29.11.2024, 17:25
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В Минобороны Грузии выступили за движение в ЕС

И поддержали протестующих.

Сотрудники Министерства обороны Грузии опубликовали заявление, в котором отметили, что считают важным сотрудничество страны с европейскими и евроатлантическими структурами.

Об этом сообщает издание «Эхо Кавказа» в пятницу, 29 ноября.

В частности, 41 работник грузинского ведомства заявил, что остается верным обязательствам, установленным статьей 78 Конституции страны.

«Именно европейская и евроатлантическая интеграция является безальтернативным путем дальнейшего укрепления безопасности страны и укрепления ее суверенитета, а также основным приоритетом внешней и безопасности политики, что закреплено как Конституцией Грузии, так и всеми концептуальными документами на национальном и ведомственном уровнях», — сказано в их заявлении.

Ранее сообщалось, что 91 сотрудник МИД Грузии подписал заявление, в котором выражается протест против решения правительства приостановить переговоры с Евросоюзом до 2028 года.

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