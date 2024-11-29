«Можешь их вообще не носить» 7 29.11.2024, 17:35

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Гомельчанке с двумя детьми за одиннадцать лет работы ни разу не оплатили больничный.

Жительнице Гомеля с двумя детьми ни разу за одиннадцать лет работы не оплатили больничный — все это время она терпела из страха перед увольнением, пишет «Гомельская правда».

Татьяна Козакова (имя и фамилия изменены) 11 лет работает специалистом по продажам в одной из фирм Гомеля. Она обратилась в областной профсоюз и рассказала, что за все время работы наниматель ни разу не оплатил ей больничный лист.

По словам женщины, у которой двое детей, на больничный ей приходилось ходить не один раз в год. Все болезни фиксировались медиками и отражались в листке нетрудоспособности, который она потом отдавала бухгалтеру. Однако дополнительной графы «оплата больничного» в расчетнике так и не увидела.

— На вопрос: «Почему не оплачивают листок по временной нетрудоспособности?», получила ответ: «Можешь их вообще не носить, никто больничный тебе оплачивать не будет», — рассказала гомельчанка.

Все это время женщина не противоречила работодателю из-за страха потерять работу и никуда не обращалась. Но потом все же решила проконсультироваться у профсоюзного юриста на предмет правомерности действий нанимателя и срока уплаты больничного.

— Отказ от оплаты больничного неправомерен, так как это право предусмотрено законодательством, — пояснила правовая инспекторка труда областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Светлана Борисенко.

Если говорить о сроках уплаты, то по закону пособие по временной нетрудоспособности назначается со дня возникновения права на него, если обращение за его назначением последовало не позднее шести месяцев со дня следующего за днем окончания периода освобождения от работы или иной деятельностью в связи с временной нетрудоспособностью.

Юристка обратила внимание, что Татьяна может обратиться в суд, но вопрос удовлетворения иска будет спорным, так как не доказаны факт вручения больничного нанимателю в положенные сроки (шесть месяцев) и отказа нанимателя по начислению пособия по временной нетрудоспособности.

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