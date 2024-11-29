Россияне подбили свой Ан-2 над НПЗ «Газпрома»: стала известна судьба экипажа 6 29.11.2024, 17:54

3,240

Самолет получил значительные повреждения.

Экипаж многоцелевого самолета Ан-2, который в Башкортостане пыталась сбить противовоздушная оборона, выжил. У воздушного судна произошла протечка топлива, однако оно смогло совершить посадку в аэропорту города Уфа.

Российский Telegram-канал Baza публикует видео, которое снял один из членов экипажа. Он показывает поврежденную пулями одежду и состояние самого самолета, получившего множество повреждений.

По данным канала, на борту находились пилот, инструктор и оператор. Одежду одного из них также изрешетили пули охраны нефтеперерабатывающего завода.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com