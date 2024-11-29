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Россияне подбили свой Ан-2 над НПЗ «Газпрома»: стала известна судьба экипажа

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  • 29.11.2024, 17:54
  • 3,240
Россияне подбили свой Ан-2 над НПЗ «Газпрома»: стала известна судьба экипажа

Самолет получил значительные повреждения.

Экипаж многоцелевого самолета Ан-2, который в Башкортостане пыталась сбить противовоздушная оборона, выжил. У воздушного судна произошла протечка топлива, однако оно смогло совершить посадку в аэропорту города Уфа.

Российский Telegram-канал Baza публикует видео, которое снял один из членов экипажа. Он показывает поврежденную пулями одежду и состояние самого самолета, получившего множество повреждений.

По данным канала, на борту находились пилот, инструктор и оператор. Одежду одного из них также изрешетили пули охраны нефтеперерабатывающего завода.

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