Россияне подбили свой Ан-2 над НПЗ «Газпрома»: стала известна судьба экипажа

Россияне подбили свой Ан-2 над НПЗ «Газпрома»: стала известна судьба экипажа6
- 29.11.2024, 17:54
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Самолет получил значительные повреждения.
Экипаж многоцелевого самолета Ан-2, который в Башкортостане пыталась сбить противовоздушная оборона, выжил. У воздушного судна произошла протечка топлива, однако оно смогло совершить посадку в аэропорту города Уфа.
Российский Telegram-канал Baza публикует видео, которое снял один из членов экипажа. Он показывает поврежденную пулями одежду и состояние самого самолета, получившего множество повреждений.
По данным канала, на борту находились пилот, инструктор и оператор. Одежду одного из них также изрешетили пули охраны нефтеперерабатывающего завода.