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Разведка Британии раскрыла ложь россиян о ракете «Орешник»

  • 29.11.2024, 18:08
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Разведка Британии раскрыла ложь россиян о ракете «Орешник»

Она вовсе не новая.

Российская баллистическая ракета «Орешник» является вариантом ракетного комплекса стратегического назначения «Рубеж» РС-26, который был испытан в 2011 году, сообщает военная разведка Великобритании.

«Россия объявила о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в феврале 2019 года. Этот договор запрещал разработку и производство баллистических ракет средней дальности (БРСД). Однако разработка «Орешника», скорее всего, началась ещё до выхода из договора. Система, с высокой вероятностью, является вариантом баллистической ракеты «Рубеж» РС-26, которая впервые была испытана в 2011 году», — говорится в пресс-релизе ведомства, размещённом в социальной сети X.

 

В разведке пояснили, что «Орешник» классифицируется как ракета с максимальной дальностью от 3 тыс. до 5,5 тыс. километров. При ударе по Днепру ракета преодолела чуть более 800 км до своей цели. Полезная нагрузка «Орешника» состоит из шести групп по шесть боеголовок — всего 36 суббоеприпасов.

«Использование этой экспериментальной системы против Украины почти наверняка было направлено на демонстрацию возможностей в ответ на применение западных ракет Украиной по территории России. У России, скорее всего, есть лишь ограниченное количество ракет «Орешник», которые пока не поступили в серийное производство», — подчеркнули в британской разведке.

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