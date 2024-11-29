Какое-то странное заявление Путина 1 Дмитрий Колезев

29.11.2024, 18:34

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Дмитрий Колезев

Глава Кремля открыто лукавит.

Какое-то странное заявление Путина про «Орешник»:

«В случае группового применения данных ракет, «то есть сразу нескольких «орехов» - гроздью», мощь удара будет сопоставима с применением ядерного оружия».

Давайте попробуем проверить (сейчас будет немного дилетантских рассуждений). Предположим, Путин говорит про тактическое ядерное оружие. Тактический ядерный заряд может иметь мощность от 0,1 до 10 килотонн. Для примера возьмем 1 килотонну (1/21 Хиросимы).

Чтобы получить энергию 1 килотонны, потребуется 1 000 000 кг обычной взрывчатки. Скорее всего, в ракете используют более эффективную взрывчатку, чем ТНТ (например, октоген), поэтому понадобится примерно 650 000 — 700 000 килограммов такой взрывчатки.

Согласно опубликованным экспертным оценкам, полезная нагрузка РС-26 «Рубеж», модернизированной версией которой является «Орешник», составляет 1200-1500 килограммов. В реальности масса взрывчатки еще меньше, но даже если представить, что там 1500 килограммов обычной взрывчатки, нужно 650 000 / 1500 = 433 таких ракеты, чтобы устроить взрыв, сопоставимый с относительно слабым ядерным взрывом.

Все они должны взлететь, долететь, не быть сбитыми и т.п. Ну а еще их надо произвести. Стоимость одной ракеты — десятки миллионов долларов. Если предположить, что ракета стоит по минимуму даже 30 млн долларов, то на производство 433 ракет понадобится 13 миллиардов долларов. При этом сам эффект все равно не будет эквивалентен ядерному взрыву, потому что не будет радиоактивного заражения и ниже температура взрыва.

Поэтому звучит как какая-то нелепица. Но, скорее всего, Путин открыто лукавит, чтобы не дать возможности обвинить себя в ядерном шантаже. Без ядерных боеголовок смысла в «Орешнике» не слишком много.

Дмитрий Колезев, Telegram

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