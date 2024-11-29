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Германия предложила переместить системы Patriot в Польшу

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  • 29.11.2024, 19:13
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Германия предложила переместить системы Patriot в Польшу

Для защиты ключевого логистического узла, который обеспечивает доставку грузов в Украину.

Германия планирует передислоцировать системы противовоздушной обороны Patriot в Польшу для защиты ключевого логистического узла, который обеспечивает доставку грузов в Украину. Об этом 28 ноября заявил министр обороны Германии Борис Писториус в заявлении, опубликованном на сайте министерства обороны страны.

Предлагается, что система ПВО может быть развернута в начале 2025 года в течение шести месяцев.

«Мы обеспечиваем поставки транспортных средств, оружия и боеприпасов, которые срочно необходимы Украине для защиты от жестоких атак России, нарушающих международное право», – сказал Писториус.

Варшава поддержала такое решение Берлина, написал в соцсети X польский коллега Писториуса Владислав Косиняк-Камыш.

«Я только что разговаривал с министром обороны Германии Борисом Писториусом и лично поблагодарил его за его преданность и поддержку безопасности Польши и восточного фланга НАТО», – написал он.

Как сообщило Reuters, ранее Германия направила в Польшу 300 военнослужащих и три системы Patriot – с января по ноябрь 2023 года. Они защищали город Замосць, расположенный примерно в 50 км от границы с Украиной, который, по данным издания, является важным для железнодорожного сообщения с Украиной.

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