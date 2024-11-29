Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ 29.11.2024, 19:28

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Михаил Драпатый

Назначен также заместитель главнокомандующего ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 ноября провел заседание ставки верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Об этом он рассказал в Telegram.

Во время заседания президент заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по поводу ситуации на фронте и в районах проведения Курской операции. Также говорили о ликвидации последствий российских обстрелов и защите объектов энергетики.

Кроме того, Зеленский вместе с Сырским приняли несколько кадровых решений для армии. Новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины был назначен Михаил Драпатый, он заменит на этом посту Александра Павлюка.

Заместителем главнокомандующего ВСУ стал Олег Апостол.

«Генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил. Полковник Олег Апостол – опытный командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Оба доказали свою эффективность в боях», – отметил Зеленский.

Он пояснил, что эти решения должны повысить боеспособность армии, обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрять инновационные подходы к управлению людьми в Вооруженных силах Украины.

«Украинской армии нужны внутренние изменения для полного достижения целей нашего государства», – заявил президент Украины.

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