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Больше 250 км гирлянд окутает Минск уже в первой декаде декабря

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  • 29.11.2024, 19:21
Больше 250 км гирлянд окутает Минск уже в первой декаде декабря

Это заметно больше, чем в прошлом году.

Кажется, что Минск уже начал одеваться в праздничную иллюминацию. Но то ли еще будет.

Согласно предварительной информации на 1 ноября 2024 года, по городу развесят 253 км гирлянд, рассказал представитель «Мингорсвета» Евгений Стаселович, пишут «Минск-Новости».

Это на 12% больше, чем в 2023-м. Но точную протяженность минских гирлянд озвучат только 1 января 2025 года.

Саму праздничную иллюминацию в белорусской столице планируют включить в первой декаде декабря. Точного графика пока нет, но специалисты заверили, что монтаж завершат до 9-го числа.

Как бывало в прошлые годы, столица начинала в полной красе сиять новогодними огнями с 10 декабря. Яркий праздник продолжался до 15 января.

В обычные дни иллюминация будет работать ориентировочно с 17:00 до 23:00. В праздники – до рассвета.

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