Вратарь украинского клуба отразил пятый пенальти подряд 29.11.2024, 19:33

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Алексей Паламарчук

Он повторил невероятный рекорд украинской премьер-лиги.

Вратарь «Ингульца» Алексей Паламарчук отразил пенальти в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги против полтавской «Ворсклы», передает «Новое время».

«Ворскла» получила право на пробитие пенальти на 48-й минуте при счете 2:0 в пользу «Ингульца». К точке подошел Александр Скляр, однако реализовать 11-метровый не сумел — Паламарчук угадал направление полета мяча.

Для Паламарчука это пятый отраженный пенальти подряд в УПЛ. Он повторил рекорд вратаря «Шахтера» Дмитрия Ризныка, который он установил в 2021 году, выступая за «Ворсклу».

На последних минутах «Ингулец» забил третий гол и одержал разгромную победу. Это первая победа клуба из Петрово в этом сезоне УПЛ. Несмотря на это, «Ингулец» с девятью очками остается на последнем месте.

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