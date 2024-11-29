Вратарь украинского клуба отразил пятый пенальти подряд
- 29.11.2024, 19:33
- 1,554
Он повторил невероятный рекорд украинской премьер-лиги.
Вратарь «Ингульца» Алексей Паламарчук отразил пенальти в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги против полтавской «Ворсклы», передает «Новое время».
«Ворскла» получила право на пробитие пенальти на 48-й минуте при счете 2:0 в пользу «Ингульца». К точке подошел Александр Скляр, однако реализовать 11-метровый не сумел — Паламарчук угадал направление полета мяча.
Для Паламарчука это пятый отраженный пенальти подряд в УПЛ. Он повторил рекорд вратаря «Шахтера» Дмитрия Ризныка, который он установил в 2021 году, выступая за «Ворсклу».
На последних минутах «Ингулец» забил третий гол и одержал разгромную победу. Это первая победа клуба из Петрово в этом сезоне УПЛ. Несмотря на это, «Ингулец» с девятью очками остается на последнем месте.