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Эксперт: Анкара хочет завершить войну в Сирии на своих условиях

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  • Илия Куса
  • 29.11.2024, 20:14
Эксперт: Анкара хочет завершить войну в Сирии на своих условиях
Илья Куса

Включая уход Асада.

По Сирии. Обострение вокруг Алеппо – это возвращение к подзабывшейся модели взаимоотношений Турции и РФ, когда силовые ресурсы используются для создания давления и изменения конфигурации сил перед переговорами.

Анкара хочет завершить войну в Сирии на своих условиях:

1. Уход Башара Асада или его политическая маргинализация в результате конституционных реформ.

2. Интеграция подконтрольных боевиков в политическую систему послевоенной Сирии.

3. Ликвидация курдского автономного анклава на северо-востоке и севере, включая северный Алеппо.

4. Легитимизация турецкого присутствия в пограничье в той или иной форме, например, путем расширения прав регионов для цементирования их статуса как одного из ключевых стейкхолдеров в послевоенной Сирии.

Тайминг выбран по понятным причинам: сирийская армия расслабилась и слаба, Россия занята Украиной, Иран занят Израилем, а «Хезболла» временно зализывает раны после эскалации с Израилем и гибели их руководства.

Потеря Алеппо поставит Сирию и РФ в худшие переговорные позиции по вопросам, которые интересуют Турцию, однако вряд ли это приведет к коллапсу российского присутствия в Сирии. Дальше будет новый виток дипломатии и попытки принудить друг друга к уступкам.

Россия давно уже осознала, что политически закончить войну они не могут без договорняков с турками, арабами и курдами, поэтому они форсировали идею нормализации отношений между Анкарой и Дамаском последние два года. Само же сирийское направление для них стало второстепенным еще в 2021-м и тем более в 2022 году.

Илия Куса, Facebook

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