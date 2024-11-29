На важной полесской магистрали ограничат движение 29.11.2024, 20:19

Меры будут введены в Житковичском районе.

На трассе М-10 граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин вводят ограничения движения, сообщили в УВД ГАИ Гомельского облисполкома.

На 313-м километре в Житковичском районе Брестской области можно будет двигаться со скоростью не более 50 км/ч. В Госавтоинспекции (ГАИ) уточнили, что эта мера необходима из-за ремонта моста через реку Случь.

Данный режим эксплуатации сооружения установлен техническим отчетом «БелдорНИИ» еще в апреле 2024-го в связи с предаварийным состоянием переправы, заявляли в «Гомельавтодоре».

«Допускается движение автомобилей общей фактической массой не более 5 т и шириной не более 2,2 м», – сказано в сообщении ГАИ.

Для объезда предусмотрены два маршрута:

по автомобильным дорогам Р-88 и Р-6; Житковичи – Туров – Столин – Пинск

по дорогам Р-57, Р-43 и Р-23; Любань – Слуцк – Микашевичи.

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