ВСУ уничтожили технику и склады россиян на Купянском направлении
- 29.11.2024, 20:25
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На Купянском направлении бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Феникс» нанесли удар по технике и складам российских захватчиков. В частности, были уничтожены танки и боевые машины пехоты.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
В общем на Купянском направлении операторы ударных БПЛА комендатуры РУБпАК «Феникс» пограничной бригады «Помста» уничтожили четыре танка, два авто, два квадроцикла и БМП-2 оккупантов.
Также украинские защитники сожгли два склада горюче-смазочных материалов.