закрыть
29 ноября 2024, пятница, 22:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили технику и склады россиян на Купянском направлении

  • 29.11.2024, 20:25
  • 1,412
ВСУ уничтожили технику и склады россиян на Купянском направлении

Видео.

На Купянском направлении бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Феникс» нанесли удар по технике и складам российских захватчиков. В частности, были уничтожены танки и боевые машины пехоты.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

В общем на Купянском направлении операторы ударных БПЛА комендатуры РУБпАК «Феникс» пограничной бригады «Помста» уничтожили четыре танка, два авто, два квадроцикла и БМП-2 оккупантов.

Также украинские защитники сожгли два склада горюче-смазочных материалов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Азаренок с фальшивым долларом
Азаренок с фальшивым долларом Ирина Халип
Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин