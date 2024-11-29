ВСУ уничтожили технику и склады россиян на Купянском направлении 29.11.2024, 20:25

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На Купянском направлении бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Феникс» нанесли удар по технике и складам российских захватчиков. В частности, были уничтожены танки и боевые машины пехоты.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

В общем на Купянском направлении операторы ударных БПЛА комендатуры РУБпАК «Феникс» пограничной бригады «Помста» уничтожили четыре танка, два авто, два квадроцикла и БМП-2 оккупантов.

Также украинские защитники сожгли два склада горюче-смазочных материалов.

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