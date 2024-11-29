закрыть
29 ноября 2024, пятница, 22:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Тбилиси возобновилась акция против заморозки переговоров о вступлении страны в ЕС

6
  • 29.11.2024, 20:29
  • 1,680
В Тбилиси возобновилась акция против заморозки переговоров о вступлении страны в ЕС

Протестующие также требуют назначения властями новых парламентских выборов.

В пятницу вечером, 29 ноября, в Тбилиси на площади перед парламентом возобновилась акция протеста против политики действующих властей, которые заморозили переговоры о вступлении в ЕС.

На площади перед парламентом собрались несколько тысяч человек. Протестующие заявляют, что их протест завершится только после назначения властями новых парламентских выборов.

Правоохранители уже перекрыли близлежащие к парламенту улицы. О столкновениях между протестующими и силовиками не сообщается. Предварительно, на здании парламента Грузии задымился кабель, который идет к видеокамерам наблюдения.

Ранее сотрудники Министерства обороны Грузии опубликовали заявление, в котором отметили, что считают важным сотрудничество страны с европейскими и евроатлантическими структурами.

28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. После этого решения в Тбилиси вспыхнули новые протесты.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Азаренок с фальшивым долларом
Азаренок с фальшивым долларом Ирина Халип
Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин