Какие скидки предлагают минские универмаги в выходные
- 29.11.2024, 20:41
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До 70%.
На 30 ноября и 1 декабря столичные универмаги объявили скидки до 70%.
Уже можно и к Новому году начать готовиться, и запрыгнуть в последний вагон с сезонными покупками.
Спойлер – самую большую скидку дают в торговом доме «На Немиге».
ЦУМ
Начнем двигаться с площади Якуба Коласа. Первый пункт «скидочного» маршрута – ЦУМ. Здесь выгодно начать покупать можно уже в пятницу, 29 ноября.
Вплоть до воскресенья, 1 декабря, универмаг предоставляет своим покупателям скидки до 60% на приобретение непродовольственных товаров ценой от Br7 за штуку или метр.
Крупногабаритную бытовую технику в эти дни можно купить дешевле на 15%.
ГУМ
В центре белорусской столицы располагается один из старейших универмагов города – ГУМ. Здесь 30 ноября и 1 декабря объявлено о снижении цен до 50%.
Меньше будет стоить только продукция выделенного ассортимента непродовольственных товаров от Br7 за единицу.
Максимальные скидки дают на женскую одежду, декоративную и уходовую косметику.
ТД «На Немиге»
В универмаге в самой исторической местности столицы можно выгодно купить в эти выходные, например, велосипед. Хороший вариант, если давно хотелось и его есть где хранить.
А вообще 30 ноября и 1 декабря здесь действуют скидки от 5 до 70% на некоторые виды и категории товаров. Чаще всего тут наблюдается дисконт 40%.
Выгоднее всего купить здесь парфюм и косметику отдельных брендов.
ТЦ «Кiрмаш»
Во всех магазинах «Кiрмаша» также уже с пятницы, 29 ноября, можно закупиться товарами со скидками от 15 до 55%. Вот на что:
до 55% – на женскую одежду
до 50% – на ювелирные изделия, парфюмерию и косметику
до 40% – на обувь и часы
до 35% – на мужскую одежду, галантерею, товары для дома, домашний текстиль и керамику
до 30% – на белье, чулочно-носочные изделия и мебель
до 15% – на товары для детей.