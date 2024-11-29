Какие скидки предлагают минские универмаги в выходные 29.11.2024, 20:41

1,048

До 70%.

На 30 ноября и 1 декабря столичные универмаги объявили скидки до 70%.

Уже можно и к Новому году начать готовиться, и запрыгнуть в последний вагон с сезонными покупками.

Спойлер – самую большую скидку дают в торговом доме «На Немиге».

ЦУМ

Начнем двигаться с площади Якуба Коласа. Первый пункт «скидочного» маршрута – ЦУМ. Здесь выгодно начать покупать можно уже в пятницу, 29 ноября.

Вплоть до воскресенья, 1 декабря, универмаг предоставляет своим покупателям скидки до 60% на приобретение непродовольственных товаров ценой от Br7 за штуку или метр.

Крупногабаритную бытовую технику в эти дни можно купить дешевле на 15%.

ГУМ

В центре белорусской столицы располагается один из старейших универмагов города – ГУМ. Здесь 30 ноября и 1 декабря объявлено о снижении цен до 50%.

Меньше будет стоить только продукция выделенного ассортимента непродовольственных товаров от Br7 за единицу.

Максимальные скидки дают на женскую одежду, декоративную и уходовую косметику.

ТД «На Немиге»

В универмаге в самой исторической местности столицы можно выгодно купить в эти выходные, например, велосипед. Хороший вариант, если давно хотелось и его есть где хранить.

А вообще 30 ноября и 1 декабря здесь действуют скидки от 5 до 70% на некоторые виды и категории товаров. Чаще всего тут наблюдается дисконт 40%.

Выгоднее всего купить здесь парфюм и косметику отдельных брендов.

ТЦ «Кiрмаш»

Во всех магазинах «Кiрмаша» также уже с пятницы, 29 ноября, можно закупиться товарами со скидками от 15 до 55%. Вот на что:

до 55% – на женскую одежду

до 50% – на ювелирные изделия, парфюмерию и косметику

до 40% – на обувь и часы

до 35% – на мужскую одежду, галантерею, товары для дома, домашний текстиль и керамику

до 30% – на белье, чулочно-носочные изделия и мебель

до 15% – на товары для детей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com