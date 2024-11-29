В Минском районе силовики устроили облаву на мигрантов 29.11.2024, 20:54

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Задержаны 34 человека.

В Минском районе милиция задержала 34 человек. Все они иностранцы (известно, что среди них есть граждане Афганистана) и нарушили миграционное законодательство. В задержании участвовал ОМОН. Сейчас с иностранцами проводится разбирательство. Им грозит депортация.

Подобные показательные задержания отдельных групп мигрантов происходят в Минском районе (чаще всего в Колодищах) периодически. Милиционеры приходят по очевидно известным им адресам и забирают иностранцев, а после пишут, что наткнулись на них «при отработке жилого сектора».

Запад возлагает ответственность за миграционный кризис в последние годы на границе Беларуси и стран ЕС на режим Александра Лукашенко. Предполагается, что он действует совместно с РФ. Упомянутый кризис стал причиной введения против Беларуси санкций, закрытия на границах со странами Евросоюза пунктов пропуска.

Мигранты до сих пор продолжают прорываться в Польшу. «Несмотря на то, что территория на границе с белорусской стороны является зоной, доступной только белорусским службам, постоянно там появляются люди, которые пытаются нелегально проникнуть в Польшу», — отмечает Польская пограничная служба.

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