Премьер Румынии Чолаку заявил, что не будет продолжать президентскую гонку 4 29.11.2024, 21:01

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Марчел Чолаку

Несмотря на пересчет голосов в первом туре.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что снимается с президентской гонки несмотря на пересчет голосов в первом туре. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщило издание Romania Insider.

В частности, журналисты спросили премьера о том, не он ли стоит за запросом о пересчете голосов по результатам первого тура выборов. Журналисты заявили, что его разрыв с проевропейским кандидатом Еленой Ласкони составляет лишь сотые части процента: она получила 19,17% и прошла во второй тур, а он — 19,15%.

Зато Чолаку заявил, что несмотря на любое развитие событий он все равно выходит из гонки.

«Я не хочу второго места! Мне все равно. Я просто хочу, чтобы румыны знали правду, которая важнее моей кандидатуры», — сказал он.

Чолаку заявил, что сейчас он больше сосредоточен на парламентских выборах, которые должны состояться 1 ноября и могут ему во второй раз принести должность премьера.

«Своим коллегам и всем честным и трудолюбивым румынам я говорю: 1 декабря — первое место на парламентских выборах означает, что будущее правительство будет иметь премьер-министра», — сказал он.

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