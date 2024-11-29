Европейский совет официально возглавил экс-премьер Португалии Кошта 29.11.2024, 21:35

Антониу Кошта

Шарль Мишель пожелал преемнику успехов на этом посту.

Президент Европейского совета Шарль Мишель в пятницу, 29 ноября, официально передал свои полномочия бывшему премьер-министру Португалии Антониу Коште.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Во время церемонии в здании Европейского совета в Брюсселе Мишель заявил, что руководство Евросоветом было «честью его жизни», и пожелал преемнику успехов на этом посту.

В своей речи, которую Кошта произнес частично на французском, он так же поблагодарил своего предшественника и подчеркнул, что его целью как председателя Евросовета будет дальнейшее поддержание «единства Европы в многообразии».

Вспомнил он и о полномасштабном российском вторжении в Украину, которое длится 1010 дней, подчеркнув, что мир не может быть достигнут любой ценой.

«Мир не может означать капитуляцию. Мир не должен вознаграждать агрессора. Мир в Украине должен быть справедливым, он должен быть длительным и основываться на международном праве», – подчеркнул Кошту.

Он добавил, что на этом фоне Евросоюз должен подтвердить свою репутацию мирного проекта, «став сильнее, эффективнее, устойчивее и более автономным в сфере безопасности и обороны».

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