Европейский совет официально возглавил экс-премьер Португалии Кошта
- 29.11.2024, 21:35
Шарль Мишель пожелал преемнику успехов на этом посту.
Президент Европейского совета Шарль Мишель в пятницу, 29 ноября, официально передал свои полномочия бывшему премьер-министру Португалии Антониу Коште.
Об этом сообщает «Европейская правда».
Во время церемонии в здании Европейского совета в Брюсселе Мишель заявил, что руководство Евросоветом было «честью его жизни», и пожелал преемнику успехов на этом посту.
В своей речи, которую Кошта произнес частично на французском, он так же поблагодарил своего предшественника и подчеркнул, что его целью как председателя Евросовета будет дальнейшее поддержание «единства Европы в многообразии».
Вспомнил он и о полномасштабном российском вторжении в Украину, которое длится 1010 дней, подчеркнув, что мир не может быть достигнут любой ценой.
«Мир не может означать капитуляцию. Мир не должен вознаграждать агрессора. Мир в Украине должен быть справедливым, он должен быть длительным и основываться на международном праве», – подчеркнул Кошту.
Он добавил, что на этом фоне Евросоюз должен подтвердить свою репутацию мирного проекта, «став сильнее, эффективнее, устойчивее и более автономным в сфере безопасности и обороны».