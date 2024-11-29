Франция ускорила процесс передачи Украине истребителей Mirage
- 29.11.2024, 21:47
Также Париж поможет усилить украинскую противовоздушную оборону.
Франция согласилась ускорить процесс поставок в Украину истребителей Mirage. Также Париж поможет усилить украинскую противовоздушную оборону.
Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
По словам главы государства, он провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
«Поблагодарил за готовность Франции помочь с неотложным усилением противовоздушной обороны Украины, а также за комплексную оборонную поддержку и ускорение процесса передачи самолетов Mirage», - написал Зеленский.
Как отметил украинский президент, он ценит, что Франция понимает вызовы, с которыми сталкивается Украина. В ходе переговоров был детально обсужден вопрос того, как усилить украинскую ПВО.
«Я подчеркнул важность приглашения Украины в НАТО, расширения дальнобойных возможностей — не только как необходимой меры по противодействию российской агрессии, но и для приближения мира», - уточнил Зеленский.
Он добавил, что также обсуждалось продолжение подготовки и оснащения украинских бригад как на территории стран НАТО, так и через развитие идеи о тренировочных миссиях на территории Украины.