Франция ускорила процесс передачи Украине истребителей Mirage 29.11.2024, 21:47

Также Париж поможет усилить украинскую противовоздушную оборону.

Франция согласилась ускорить процесс поставок в Украину истребителей Mirage. Также Париж поможет усилить украинскую противовоздушную оборону.

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По словам главы государства, он провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Поблагодарил за готовность Франции помочь с неотложным усилением противовоздушной обороны Украины, а также за комплексную оборонную поддержку и ускорение процесса передачи самолетов Mirage», - написал Зеленский.

Как отметил украинский президент, он ценит, что Франция понимает вызовы, с которыми сталкивается Украина. В ходе переговоров был детально обсужден вопрос того, как усилить украинскую ПВО.

«Я подчеркнул важность приглашения Украины в НАТО, расширения дальнобойных возможностей — не только как необходимой меры по противодействию российской агрессии, но и для приближения мира», - уточнил Зеленский.

Он добавил, что также обсуждалось продолжение подготовки и оснащения украинских бригад как на территории стран НАТО, так и через развитие идеи о тренировочных миссиях на территории Украины.

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