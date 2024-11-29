Сирийские повстанцы вошли в Алеппо
- 29.11.2024, 22:09
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Войска режима Асада покидают город.
В Сирии в пятницу, 29 ноября, оппозиционные группировки во главе с Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ) начали бои с войсками режима Башара Асада на западной окраине Алеппо и прорвались в центр. Об этом сообщает Assosiated Press.
«Повстанцы прорвались во второй по величине город Сирии Алеппо после подрыва двух заминированных автомобилей в пятницу. Жители убегали из районов на окраине города из-за ракетных обстрелов и стрельбы», – рассказали журналисты со ссылкой на свидетелей в Алеппо.
Вооруженные силы Сирии заявили в пятницу, что они ведут сражения с повстанцами в сельской местности вокруг Алеппо и Идлибу, уничтожая беспилотники и тяжелое вооружение. Они пообещали отразить атаку и обвинили повстанцев в распространении ложной информации о своих успехах.
Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека сообщил, что в пятницу повстанцы смогли взять под контроль Саракеб к югу от Алеппо, город, стратегически расположенный на пересечении автомагистралей, соединяющих Алеппо с Дамаском и побережьем.
Командир повстанцев разместил в социальных сетях видеообращение с призывом к жителям Алеппо сотрудничать с повстанцами.
Турецкое агентство Anadolu сообщило, что в пятницу повстанцы "прорвали линии обороны в западной сельской местности Алеппо и вошли в центр города".
В сообщении также говорится, что повстанцы контролируют около 70 населенных пунктов в провинциях Алеппо и Идлиб.
Также агентство сообщило, что рано утром в пятницу повстанцы атаковали военную авиабазу к юго-востоку от Алеппо с помощью беспилотников. Во время атаки был уничтожен вертолет. Кроме того, во время своего продвижения оппозиционные группы захватили тяжелое вооружение, склады и военную технику, принадлежавших войскам режима Башара Асада.
Как пишет Clash Report, Генеральный штаб войск Асада издал приказ об эвакуации всех объектов из Алеппо. Также были опубликованы кадры, подтверждающие пребывание оппозиционных в центре города.
Сообщалось, что 27 ноября в Сирии началось наступление оппозиционных сил на территории, находившиеся под контролем войск режима Башара Асада. Накануне повстанцы заняли деревни вокруг Алеппо. Это первое наступление на город со стороны оппозиционных сил с 2016 года, когда они были вытеснены из восточных районов Алеппо после изнурительной военной кампании, в которой сирийские правительственные войска были поддержаны Россией, Ираном и их союзными группировками.