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Зеленский назначил командира 93 бригады «Холодный Яр» заместителем Ермака

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  • 29.11.2024, 22:24
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Зеленский назначил командира 93 бригады «Холодный Яр» заместителем Ермака
Павел Палиса

Президент Украины объяснил назначение.

Президент Украины Владимир Зеленский решил назначить полковника Павла Палису заместителем руководителя Офиса президента. Он — командир 93-й бригады «Холодный Яр».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

«Назначил также полковника Павла Палису заместителем руководителя Офиса», - рассказал он.

По словам президента Украины, Палиса — боевой командир 93-й бригады «Холодный Яр», который хорошо понимает, что происходит в бригадах и на фронте.

«Мне нужен именно такой человек, чтобы точно знать в ежедневном режиме информацию прямо с фронта», - добавил Зеленский.

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