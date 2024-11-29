Зеленский назначил командира 93 бригады «Холодный Яр» заместителем Ермака

Зеленский назначил командира 93 бригады «Холодный Яр» заместителем Ермака2
- 29.11.2024, 22:24
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Президент Украины объяснил назначение.
Президент Украины Владимир Зеленский решил назначить полковника Павла Палису заместителем руководителя Офиса президента. Он — командир 93-й бригады «Холодный Яр».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.
«Назначил также полковника Павла Палису заместителем руководителя Офиса», - рассказал он.
По словам президента Украины, Палиса — боевой командир 93-й бригады «Холодный Яр», который хорошо понимает, что происходит в бригадах и на фронте.
«Мне нужен именно такой человек, чтобы точно знать в ежедневном режиме информацию прямо с фронта», - добавил Зеленский.