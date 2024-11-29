Центробанк РФ впервые прокомментировал обвал российского рубля 1 29.11.2024, 22:45

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Рубль не устоял перед санкциями.

Санкции на Газпромбанк и еще 50 банков перекрыли возврат экспортной выручки – в этом причина обвала рубля до почти 110 руб./$ по официальному курсу и еще больше по рыночному, считает Центробанк РФ. Он уверен, что со временем санкции научатся обходить, и все наладится.

Новые ограничения потребовали «корректировки обслуживания внешнеторговых потоков», отмечает ЦБ в обзоре финансовой стабильности. «Эти санкции с точки зрения платежей за экспорт и импорт влияют, прежде всего, на сроки поступления экспортной выручки», – разъяснил зампред ЦБ Филипп Габуния.

Россия выпилена из глобальной финансовой системы, и курс определяется в основном соотношением экспортных и импортных потоков. «Летние санкции на Мосбиржу ударили больше по импорту, эти наносят удар по экспорту (SDN для Газпромбанка). Поэтому летом мы видели укрепление рубля, а сейчас его обвал», – согласны аналитики MMI. «Фактически мы вошли в очередной период дисфункции рынка, когда "ковровые" ограничения на банки привели к временным транзакционным проблемам на валютном рынке», – отмечает экономист Егор Сусин.

ЦБ считает, что компании со временем найдут пути обхода санкций, как было всегда, и валютный рынок выровняется. «Как показывают предыдущие эпизоды санкций, ограничения создают инфраструктурные проблемы для внешнеэкономической деятельности, однако в средне- и долгосрочном периоде динамика курса определяется фундаментальными факторами», – пишет ЦБ. Вопрос времени, когда система подстроится, уверен Габуния, допуская, что сроки поступления экспортной выручки еще вырастут. Зампред ЦБ Алексей Заботкин ранее оценивал их в два месяца. Платежи в итоге наладятся, но станут дороже, считают аналитики MMI.

Если система все же не подстроится, ЦБ готов вмешаться, предупредил Габуния, но неделя все же слишком малый срок для того, чтобы делать выводы и принимать радикальные меры: «Если кратковременная волатильность, вызванная проблемами с платежами, будет создавать угрозы финансовой стабильности, у нас есть достаточный арсенал мер для того, чтобы эту ситуацию сглаживать. И мы в случае чего будем ее применять». По его словам, арсенал мер известен: это разные формы предоставления ликвидности банкам, прямые операции на валютном рынке и изменение операций, связанных с зеркалированием операций по бюджетному правилу.

ЦБ уже приостановил покупки валюты для Минфина по бюджетному правилу, увеличив таким образом размер валютных интервенций вдвое – с 4,2 до 8,4 млрд руб. в день. Эти 8,4 миллиарда складываются из нескольких составляющих, в том числе покупок валюты для Минфина, которые ЦБ приостановил в другой критический момент – в августе 2023 г., когда курс рубля штурмовал 100-рублевую отметку. Отмена этих покупок увеличит сумму продаваемой Центробанком валюты.

Наконец, ЦБ может поднять ставку, чтобы уменьшит спрос в экономике, в том числе на импорт, но нужды в этом, по словам Габунии, нет: «Экстренных каких-то мер принимать нам не нужно, потому что в данный момент мы не видим угроз финансовой стабильности. Но продолжим внимательно мониторить ситуацию».

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