В Париже после реставрации впервые открыл двери собор Нотр-Дам 29.11.2024, 22:52

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Его первым посетителем стал президент Франции Эммануэль Макрон.

В Париже после пятилетней реставрации впервые открыл свои двери собор Нотр-Дам. В его восстановлении после пожара 2019 года принимали участие более 1300 строителей и ремесленников со всего мира. Они стали его первыми почетными гостями.

На открытии выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Он обратился с речью ко всем, кто принимал участие в восстановлении собора. «Пожар 2019 года был нашей национальной травмой. Ваш труд и неравнодушие стали лекарством для неё. Вы воссоздали искусство из пепла», - сказал Макрон. Он особо почтил память руководившего реставрацией генерала Жана-Луи Жоржелена, умершего в прошлом году.

Первоначально Макрон планировал выступить внутри собора. Это вызвало резкие протесты общественности, которая напомнила, что церковные здания не должны использоваться для политических собраний, и что выступать внутри собора не позволялось даже французским королям. В итоге Макрон обращался к согражданам с паперти у входа в здание.

Торжественное открытие собора состоится 7 декабря. На церемонию приглашены главы многих государств, специалисты из которых участвовали в реставрации. После этого Нотр-Дам начнет в обычном режиме принимать туристов и прихожан.

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