Большинство европейцев поддерживают предоставление помощи Украине 29.11.2024, 23:02

Опрос.

Большинство граждан стран ЕС высоко доверяют евроинститутам и поддерживают то, что Евросоюз предоставляет Украине гуманитарную, экономическую, финансовую и военную помощь.

Такие данные в пятницу, 29 ноября, обнародовало европейское агентство Eurobarometer.

«Перед лицом агрессивной войны России против Украины почти 87% европейцев поддерживают оказание гуманитарной помощи пострадавшим. Санкции против российской власти, компаний и отдельных лиц одобряют 71% опрошенных, а финансовую помощь Украине — 68%. Шесть из десяти европейцев поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, а 58% соглашаются с финансированием военных поставок для Украины», — говорится в исследовании.

Российская война против Украины воспринимается многими европейцами (31%) как самая серьезная проблема на уровне ЕС, опережая вопрос миграции (28%) и международной ситуации (22%).

Согласно опросу, 76% респондентов в Европе соглашаются, что вторжение России в Украину является угрозой для безопасности ЕС.

Европейцы определили безопасность и оборону как приоритет деятельности ЕС в среднесрочной перспективе (33%). Другие важные направления — миграция (29%), экономика (28%), климат и охрана окружающей среды (28%), а также здравоохранение (27%).

В то же время 44% граждан ЕС считают, что обеспечение мира и стабильности будет иметь наиболее положительное влияние на их жизнь уже в ближайшем будущем.

Опрос Eurobarometer проводился с 10 октября по 5 ноября 2024 года в 27 странах-членах ЕС. В исследовании приняли участие 26 525 респондентов путем очных интервью. Подобные опросы были также проведены в странах-кандидатах и потенциальных кандидатах на вступление в ЕС, за исключением Украины.

13 ноября Международный республиканский институт (IRI) опубликовал опрос, в котором говорилось о том, что с февраля 2023 года в Украине снизилась поддержка украинцев вступления в Евросоюз и НАТО.

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