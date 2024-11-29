Протесты в Грузии: ситуация накаляется

Протесты в Грузии: ситуация накаляется4
- 29.11.2024, 23:06
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Идут стычки с полицией.
В Грузии сегодня, 29 ноября, продолжаются протесты. Люди массово вышли на улицы из-за нового скандального решения пророссийского правительства.
Об этом сообщает «Эхо Кавказа».
По данным Tbilisi Life, к зданию грузинского парламента в Тбилиси на мирный вышли десятки тысяч граждан.
В Министерстве внутренних дел Грузии пожаловались, что часть протестующих «противостоит правоохранителям, оскорбляет их словами, повреждает освещающие фонари и другое оборудование, а также поджигает электрические кабели».
На этом фоне возле здания парламента заметили большое скопление спецназа.
Правоохранители уже начали применять против протестующих водометы и перцовый спрей.