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Протесты в Грузии: ситуация накаляется

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  • 29.11.2024, 23:06
  • 2,466
Протесты в Грузии: ситуация накаляется

Идут стычки с полицией.

В Грузии сегодня, 29 ноября, продолжаются протесты. Люди массово вышли на улицы из-за нового скандального решения пророссийского правительства.

Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

По данным Tbilisi Life, к зданию грузинского парламента в Тбилиси на мирный вышли десятки тысяч граждан.

В Министерстве внутренних дел Грузии пожаловались, что часть протестующих «противостоит правоохранителям, оскорбляет их словами, повреждает освещающие фонари и другое оборудование, а также поджигает электрические кабели».

На этом фоне возле здания парламента заметили большое скопление спецназа.

Правоохранители уже начали применять против протестующих водометы и перцовый спрей.

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