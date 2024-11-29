Ученые создали новый материал, который перевернет представление о полимерах 2 29.11.2024, 23:24

Это открытие может стать настоящей революцией в различных отраслях промышленности.

Исследователи из Университета Вирджинии совершили настоящий прорыв в области материаловедения. Им удалось создать новый тип полимера, который обладает уникальным сочетанием свойств: он одновременно очень прочный и невероятно эластичный.

Это открытие может стать настоящей революцией в различных отраслях промышленности, от медицины до производства электроники.

В течение почти двух веков ученые считали, что прочность и эластичность материала — это взаимоисключающие свойства. Чем прочнее материал, тем менее он может растягиваться. Однако, команде ученых под руководством Лихена Цая удалось доказать, что это не так.

Секрет нового материала заключается в его особой структуре, напоминающей ершик для бутылок. Эта структура позволяет материалу растягиваться в несколько раз без потери прочности. При этом, жесткость материала можно регулировать, изменяя его химический состав.

Такой полимер может найти широкое применение в различных областях. Например, его можно использовать для создания: медицинских имплантатов, носимой электроники, мягких роботов.

Это достижение открывает перед учеными и инженерами новые горизонты. Благодаря новому полимеру можно будет создавать материалы с уникальными свойствами, которые ранее были недоступны. Это позволит создавать более совершенные и функциональные продукты, которые изменят нашу жизнь.

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