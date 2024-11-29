План генерала Келлога Андрей Калитин

29.11.2024, 23:35

Кит Келлог

Будущий спецпосланник Трампа по Украине – сторонник жестких решений.

Генерал Кит Келлог назначен специальным посланником Дональда Трампа по урегулированию российского-украинского кейса. Принято считать, что Келлог — сторонник заморозки военной фазы конфликта по текущей линии фронта. Но это только гипотеза.

Келлог работал ещё в первой администрации Трампа — был исполнительным секретарём Совбеза и советником по нацбезопасности вице-президента Майкла Пенса.

Как писал Reuters, именно Келлог и его коллега по Совбезу Фред Флейц являются авторами формулы Трампа, которую он озвучил перед выборами: сказать Путину и Зеленскому, что нужно договариваться; если Путин откажется — пригрозить накачать Украину деньгами и оружием, если Зеленский откажется — лишить его финансовой поддержки вообще.

В ноябре 2022-го года, когда началось контрнаступление ВСУ, Келлог критиковал администрацию США за излишнюю осторожность и нерешительность, которые сыграли на руку Москве в один из переломных моментов войны.

«Мы дадим украинцам победить? В данный момент они на пути к победе, но дадим ли мы им победить?

- Если честно, я так не думаю. Я думаю, если бы мы хотели, чтобы они победили, мы бы дали им необходимое вооружение намного раньше.

К примеру, они только сейчас начали получать NASAMS - норвежскую передовую ракетную систему земля-воздух. Мы долго передавали им HIMARS.

Смотри, что сделали россияне. И это очень умно с оперативной точки зрения - они ушли из Херсона и сделали так, что большая река - река Днепр - оказалась между ними и украинскими войсками. Умный тактический ход.

Они также подорвали мост, Антоновский мост рухнул. ВСУ не могут перебраться по нему. Это большое препятствие. А теперь они будут ждать зиму.

Россияне осядут там, где они сейчас, и будут пытаться укрепить свои войска после того, как их обучат.

Во время военной операции, когда ты наступаешь, ты хочешь провести операцию как можно быстрее, теперь этого не произойдёт.

Так что это наша вина, но и вина всего западного мира,

что мы не вооружали и не помогали украинцам изо всех сил, как мы должны были, чтобы они перебрались через Днепр и продавили русских до Херсона».

Кит Келлог имеет за плечами 46 лет службы, он принимал участие в трех военных кампаниях — был советником специальных подразделений армии Камбоджи во время войны во Вьетнаме; руководил спецназом США в Панаме; с июля 1992 по 1994 год был главой всех подразделений ССО США в Европе, потом - в Багдаде.

Он сторонник самых жестких решений и готов к эскалации. План Келлога - «достижение мира через применение силы», а не сдача позиций.

Андрей Калитин, telegram

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