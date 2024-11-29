Шольц: Германия продолжит военную поддержку Украины
- 29.11.2024, 23:53
Канцлер ФРГ и президент Украины провели разговор.
Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее борьбе против полномасштабной российской агрессии.
Об этом в соцсети Х заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Шольц заверил, что Германия продолжит военную поддержку Украины в тесной координации с европейскими и международными партнерами.
«Мы продолжим нашу военную поддержку Украины в тесной координации с нашими европейскими и международными партнерами. Я договорился с Владимиром Зеленским, что мы будем оставаться в контакте — также с перспективой возможных путей к справедливому миру»,- заявил глава правительства Германии.
Напомним, что 29 ноября президент Владимир Зеленский сообщил о своем телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.