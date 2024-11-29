закрыть
30 ноября 2024, суббота, 0:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Шольц: Германия продолжит военную поддержку Украины

  • 29.11.2024, 23:53
Шольц: Германия продолжит военную поддержку Украины
Олаф Шольц

Канцлер ФРГ и президент Украины провели разговор.

Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее борьбе против полномасштабной российской агрессии.

Об этом в соцсети Х заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Шольц заверил, что Германия продолжит военную поддержку Украины в тесной координации с европейскими и международными партнерами.

«Мы продолжим нашу военную поддержку Украины в тесной координации с нашими европейскими и международными партнерами. Я договорился с Владимиром Зеленским, что мы будем оставаться в контакте — также с перспективой возможных путей к справедливому миру»,- заявил глава правительства Германии.

Напомним, что 29 ноября президент Владимир Зеленский сообщил о своем телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Азаренок с фальшивым долларом
Азаренок с фальшивым долларом Ирина Халип
Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин