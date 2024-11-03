Белорусский священник попал в реанимацию в Москве 3.11.2024, 1:01

Петр Корнелюк

Его называют «Божьим скрипачом».

Белорусский католический священник Петр Корнелюк 1 ноября попал в реанимацию в Москве, где он служит. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Также в этот день в Беларуси умер еще один ксендз, сообщает Katolik.life.

От российских верующих ресурсу стало известно, что утром 1 ноября Корнелюку внезапно стало плохо. На следующий день появилась информация, что он лежит в инфекционной больнице Москвы, у него диагностировали менингит. Священник в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Есть угроза для жизни.

Петр Корнелюк — францисканец. Он родился и окончил музыкальную школу в Бресте, затем университет культуры в Минске. После поступил в католическую духовную семинарию Санкт-Петербурге и уже много лет служит в Москве. Для белoрусской диаспоры в российской столице он периодически проводит мессы на белoрусском языке. Корнелюк также известен как «Божий скрипач» за свой музыкальный талант.

Также 1 ноября стало известно о смерти в Беларуси другого католического священника — 50-летнего настоятеля прихода в Островце Андрея Горбача.

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