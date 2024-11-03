Наводнения в Испании: к борьбе с последствиями привлекли рекордное количество военных 3.11.2024, 3:19

Первая команда из 2500 волонтеров направляется в пострадавший район под координацией Гражданской обороны.

Разрушительные наводнения в Испании заставили правительство страны привлечь к ликвидации последствий стихии рекордное количество военных в мирное время. В частности, в пострадавших районах уже проведено около 5 тысяч спасательных операций, информирует «Униан» со ссылкой на местный вещатель RTVE.

На данный момент сообщается о 211 погибших, еще десятки считаются пропавшими без вести.

Для ликвидации последствий этих стихийных бедствий премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о направлении дополнительных 5 тысяч военных для помощи. Также будет привлечено еще пять тысяч сотрудников полиции и Гражданской обороны. По словам главы испанского правительства, потребность в помощи до сих пор остается большой:

- До сих пор десятки людей ищут своих родных, а сотни семей оплакивают потерю близких, друзей или соседей.

Наводнения в Испании

В результате наводнений в Испании погибли сотни людей, уцелевшие просят о помощи. Уцелевшие местные жители разгребают завалы, им оказывают помощь, но ее не хватает.

Так, в городке Чивы, вблизи Валенсии, за восемь часов выпало больше осадков, чем за предыдущие двадцать месяцев. Вода вышла из оврага, пересекающего город, разрушив дороги и здания.

На спутниковых снимках Валенсии видно катастрофу, превратившую оживленный приморский город на территорию, покрытую мутными потоками.

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