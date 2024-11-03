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Президент Чехии разрешил группе своих граждан отправиться на войну в Украину

  • 3.11.2024, 4:45
Президент Чехии разрешил группе своих граждан отправиться на войну в Украину
Петр Павел

Без президентского разрешения чехам по возвращении домой грозила бы уголовная ответственность.

Президент Чехии Петр Павел разрешил группе чешских граждан вступить в ряды ВСУ и воевать против российских оккупантов.

Об этом сообщило «Чешское радио» со ссылкой на пресс-секретаря президента Филипа Платоша. СМИ напомнило, что без разрешения Павела участникам боевых действий за границей по возвращении домой могла бы грозить уголовная ответственность.

Отмечается, что в декабре 2023 года стало известно, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в ряды ВСУ вступили 553 чеха, но разрешение воевать за границей имеется только у 151 из них.

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