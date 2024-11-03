Президент Чехии разрешил группе своих граждан отправиться на войну в Украину 3.11.2024, 4:45

Петр Павел

Без президентского разрешения чехам по возвращении домой грозила бы уголовная ответственность.

Президент Чехии Петр Павел разрешил группе чешских граждан вступить в ряды ВСУ и воевать против российских оккупантов.

Об этом сообщило «Чешское радио» со ссылкой на пресс-секретаря президента Филипа Платоша. СМИ напомнило, что без разрешения Павела участникам боевых действий за границей по возвращении домой могла бы грозить уголовная ответственность.

Отмечается, что в декабре 2023 года стало известно, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в ряды ВСУ вступили 553 чеха, но разрешение воевать за границей имеется только у 151 из них.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com