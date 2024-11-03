Израиль похитил чиновника «Хезболлы» в ходе беспрецедентной морской операции
- 3.11.2024, 8:36
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Бойцы спецназа высадились на побережье Батруна на севере Ливана.
Израильские военные похитили, по их словам, высокопоставленного чиновника Хезболлы в ходе беспрецедентной операции – бойцы спецназа высадились на побережье Батруна на севере Ливана, захватили предполагаемого чиновника и скрылись на быстроходном катере.
Об этом сообщает The Guardian.
Издание Axios со ссылкой на израильские источники сообщило, что захваченный — Имад Амхаз — отвечал за военно-морские операции Хезболлы.
В правительстве Ливана заявили, что Амхаз был гражданским капитаном судна, и пообещали подать жалобу в Совет Безопасности ООН.
«Неопознанные военные силы провели десантную операцию на пляже Батрун и высадились… недалеко от пляжа, где похитили гражданина Имада Амхаза и… уплыли на катерах в открытое море», — сообщило Национальное информационное агентство Ливана.
«Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит действовать везде, где это необходимо для защиты государства Израиль и его граждан», — говорится в заявлении израильского военного представителя.
Министр транспорта Ливана Али Хамие заявил, что похищение Амхаза может быть нарушением резолюции ООН 1701, которая должна регулировать динамику безопасности между Израилем и Ливаном после войны 2006 года.