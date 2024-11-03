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Z-пропагандист ошарашил россиян откровенным признанием

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  • 3.11.2024, 9:29
  • 8,348
Z-пропагандист ошарашил россиян откровенным признанием

Экономика РФ рушится.

Экономические проблемы, с которыми в последние годы столкнулась Россия, - это последствия так называемой «СВО».

Об этом российским пропагандистам рассказал откровенно аналитик проекта «Сонар-2050», сторонник войны Иван Лизан, передает «Диалог.UA».

Комментируя повышение процентной ставки в РФ до 21%, он предупредил россиян, что «предела нет» и этот показатель и далее будет идти вверх. Таким образом Центробанк России пытается сдержать ужасающую инфляцию, с которой Россия столкнулась из-за агрессии против Украины. Учитывая, что Кремль сворачивать войну не планирует, значит, проблемы в экономике страны и далее будут нарастать.

«Мы должны понимать, почему растет инфляция. Причем, объяснение можно предоставить честное и взрослое… Главная причина высокой инфляции — это идущая «спецоперация». Сколько она будет идти, мы не знаем… Раз Россия в это дело втянулась, то ее нужно довести до логичного завершения, до ликвидации украинской государственности… Это приоритет, государство на достижение этой цели не жалеет… Инфляция — это, по сути дела, оборотная сторона модели комплектования ВС РФ, где ставка сделана на привлечение добровольцев на военную службу… с помощью очень солидного материального пакета. Этот материальный пакет не берется из ниоткуда. Государство эти деньги вливает в экономику через госбюджет… Кому-то выплачивают денежное довольствие, кто-то их получает в результате ранения, кто-то получает их в результате потери кормильца после гибели военнослужащего… Можно к этому относиться в двух «режимах». Первый режим - «как все надоело, нужно срочно заканчивать». Я не из этих! (...) Высокая инфляция — это, по сути, квазиналог на нас всех, живущих в России, за то, что мы можем заниматься тем, чем занимаемся», — заявил российский пропагандист.

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