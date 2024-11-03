Z-пропагандист ошарашил россиян откровенным признанием 3 3.11.2024, 9:29

8,348

Экономика РФ рушится.

Экономические проблемы, с которыми в последние годы столкнулась Россия, - это последствия так называемой «СВО».

Об этом российским пропагандистам рассказал откровенно аналитик проекта «Сонар-2050», сторонник войны Иван Лизан, передает «Диалог.UA».

Комментируя повышение процентной ставки в РФ до 21%, он предупредил россиян, что «предела нет» и этот показатель и далее будет идти вверх. Таким образом Центробанк России пытается сдержать ужасающую инфляцию, с которой Россия столкнулась из-за агрессии против Украины. Учитывая, что Кремль сворачивать войну не планирует, значит, проблемы в экономике страны и далее будут нарастать.

«Мы должны понимать, почему растет инфляция. Причем, объяснение можно предоставить честное и взрослое… Главная причина высокой инфляции — это идущая «спецоперация». Сколько она будет идти, мы не знаем… Раз Россия в это дело втянулась, то ее нужно довести до логичного завершения, до ликвидации украинской государственности… Это приоритет, государство на достижение этой цели не жалеет… Инфляция — это, по сути дела, оборотная сторона модели комплектования ВС РФ, где ставка сделана на привлечение добровольцев на военную службу… с помощью очень солидного материального пакета. Этот материальный пакет не берется из ниоткуда. Государство эти деньги вливает в экономику через госбюджет… Кому-то выплачивают денежное довольствие, кто-то их получает в результате ранения, кто-то получает их в результате потери кормильца после гибели военнослужащего… Можно к этому относиться в двух «режимах». Первый режим - «как все надоело, нужно срочно заканчивать». Я не из этих! (...) Высокая инфляция — это, по сути, квазиналог на нас всех, живущих в России, за то, что мы можем заниматься тем, чем занимаемся», — заявил российский пропагандист.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com