Лукашенко намекнул на проблемы Мошенского за границей?5
- 3.11.2024, 9:45
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Диктатор заявил, что известного ему бизнесмена «перехватили».
Неких белорусских бизнесменов, которые могут выезжать в Польшу, «там перехватывают и требуют с них деньги». Об этом на фестивале-ярмарке «Дажынкі-2024» в городе Мосты Гродненской области заявил Александр Лукашенко. Он не уточнил, кого имеет в виду.
Диктатор не назвал фамилии бизнесменов, но недавно на польском канале TVN24 вышло расследование о крупном белорусском бизнесмене Александре Мошенском. Журналисты поставили вопрос, каким образом приближенный к Лукашенко бизнесмен свободно въезжает в Польшу и избегает санкций.