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Лукашенко намекнул на проблемы Мошенского за границей?

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  • 3.11.2024, 9:45
  • 5,008
Лукашенко намекнул на проблемы Мошенского за границей?

Диктатор заявил, что известного ему бизнесмена «перехватили».

Неких белорусских бизнесменов, которые могут выезжать в Польшу, «там перехватывают и требуют с них деньги». Об этом на фестивале-ярмарке «Дажынкі-2024» в городе Мосты Гродненской области заявил Александр Лукашенко. Он не уточнил, кого имеет в виду.

Диктатор не назвал фамилии бизнесменов, но недавно на польском канале TVN24 вышло расследование о крупном белорусском бизнесмене Александре Мошенском. Журналисты поставили вопрос, каким образом приближенный к Лукашенко бизнесмен свободно въезжает в Польшу и избегает санкций.

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