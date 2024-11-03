«Украина сломает кремлевскую архитектуру фронта» 3.11.2024, 9:59

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На территории от Беларуси до Оскола.

ВСУ продолжают держать инициативу в Курской области. Масштабирование этих действий может сломать замысел Кремля и перенести линию фронта на российскую территорию

Такое мнение в ежедневной сводке для «24 Канала» высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. А также проанализировал цели активизации россиян на Юге Украины.

Российские пропагандисты откровенно жалуются из-за разгрома российской армии на Курском направлении. Этот регион стал своеобразной буферной зоной, которая должна обезопасить украинскую территорию, заметил Свитан. И Россия сделала все, чтобы часть Курщины превратилась в руины.

«На глубине 30 километров от границы уже точно никто жить не будет, села восстанавливать не станут, в таком режиме нужно работать дальше для обеспечения демилитаризованной зоны», – подчеркнул военный аналитик.

Он считает, что на расстоянии 600 километров – от Беларуси до Оскола – демилитаризованная зона должна расшириться, и тогда Украина сломает кремлевскую архитектуру фронта, который планировался исключительно на украинской территории.

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