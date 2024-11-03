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Forbes: ВСУ в Курской области получат мощную поддержку от США

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  • 3.11.2024, 10:05
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Forbes: ВСУ в Курской области получат мощную поддержку от США

Этой техники достаточно для полного оснащения целой бригады.

В Курской области сейчас сосредоточены тысячи солдат Северной Кореи, и как ожидается, они вступят в бой в ближайшие дни, чтобы усилить российскую армию.

Однако украинские военные также получат важную помощь для противостояния российскому натиску – так, последний пакет помощи от США включает в себя по меньшей мере 212 бронемашин Stryker.

Как отмечает аналитик Forbes Дэвид Акс, большая часть переданных Украине Stryker уже находится в Курской области, поэтому, скорее всего, дополнительные машины также перебросят в этот район.

Как объясняет аналитик, с учетом потери в боях примерно двух десятков Stryker, новая поставка от США увеличит количество этих бронемашин у ВСУ почти до 400. При этом обычно Украина распределяет их по штурмовым бригадам - три батальона по 31 машине в каждой бригаде.

«Предыдущих партий Stryker хватило для оснащения 80-й и 82-й штурмовых бригад, которые в начале августа выделили батальоны для вторжения в Курск. Третья штурмовая бригада, 95-я, также находится в Курске - и у нее пока нет этих машин», - отмечает аналитик, подчеркивая, что есть смысл теперь оснастить именно эту бригаду, чтобы уравнять ее силы с двумя остальными.

«Маневренный Stryker с его максимальной скоростью 60 миль в час подходит для хаотичных городских боев и быстрых штурмов дорог, которые характерны для боев в Курской области… помимо быстроты и маневренности, машина является хорошей наблюдательной и огневой платформой для установленных сверху датчиков и оружия», - отмечает Акс.

При этом он добавляет, что в условиях острого дефицита людей новые Stryker скорее всего - единственная помощь, которую получат украинские военные в Курской области.

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